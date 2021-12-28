Джима та Підручний не втримали призове місце у «Різдвяній гонці»

У вівторок, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбулася традиційна «Різдвяна гонка», в якій Україну представив дует титулованих біатлоністів — чемпіон світу Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка, віцечемпіонка світу з літнього біатлону Юлія Джима, котрі посіли 8-ме місце серед 10 команд.

Спочатку спортсмени вийшли на трасу в гонці з масовим стартом, у якій біатлоністка та біатлоніст по черзі долали по чотири кола 1,3 км, чотири рази заходячи на вогневі рубежі. Незважаючи на, скажімо відверто, не найкращу стрілянину, але з гарним ходом Джима (промахи — 0+1+1+0) та Підручний (1+1+2+1) завершили мас-старт на другій позиції, поступившись лише Німеччині-2 (німці були представлені двома командами).

Перед вирішальною гонкою переслідування відставання команд скоротили вдвічі, і Україна вирушила на дистанцію через 40 секунд після лідера і практично одночасно з Росією. Джима почала стрілянину чисто, а ось у Підручного, який припустився на першому ж вогневому рубежі чотири (!) промахи, не склалося. У підсумку Україна не закрила в мас-старті 13 (!) мішеней (більше хиб не припустився ніхто) та фінішувала лише восьмою.

Призову трійку «Різдвяної гонки"-2021 сформували Австрія (Ліза Тереза Хаузер, Фелікс Ляйтнер), Росія (Євгенія Буртасова, Матвій Єлісєєв) та Чехія (Маркета Давидова, Міхал Крчмарж), які заробили 14 тисяч євро, 11 тисяч та 7 тисяч відповідно.

Відео «Різдвяної гонки"-2021 дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, що у колишні роки українські біатлоністи двічі перемагали у «Різдвяних гонках»: у 2008-му найсильнішими стали Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а у 2014-му — Сергій Семенов та Валя Семеренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Підручний у 2019 та 2020 роках став найкращим стрільцем «Різдвяної гонки» .

Фото biathlon.com.ua

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