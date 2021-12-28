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Спорт

Разом із капітаном: Андрій Шевченко заразився коронавірусом

21:39 28 грудня 2021
Андрій Шевченко

Головний тренер «Дженоа» Андрій Шевченко, чиї підопічні відібрали очки у чемпіонаті Італії в «Аталанти» Руслана Малиновського, здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Разом із тренером заразився COVID-19 (вдруге) й капітан команди Доменіко Крішіто, у якого напередодні народилася третя дитина. Але захисник генуезців через позитивний тест поки не може побачити маленьку Алісу, яку дружина футболіста народила, хоча сама заражена коронавірусом (у сім'ї Крішіто вже ростуть двоє синів).

Доменіко Крішіто з сім'єю

Решта представників «Дженоа» здали негативні тести. Генуезці відновлять тренування 29 грудня під керівництвом асистента Шевченка, колишнього тренера збірної України Мауро Тассотті. Нагадаємо, що «Дженоа», який посідає в серії А 18-е місце, свій наступний матч у чемпіонаті Італії проведе 6 січня на полі «Сассуоло».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Андрія Шевченка пробилася до наступного раунду Кубка Італії.

Фото Twitter ФК «Дженоа»

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