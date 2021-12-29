Футболіст збірної України Яремчук залишився без тренера

Португальська «Бенфіка», у складі якої виступає форвард збірної України Роман Яремчук, розлучилася з головним тренером 67-річним Жорже Жезушем.

Про це було повідомлено на спеціальній прес-конференції, в якій, окрім уже екснаставника, узяв участь і президент «орлів» Руй Кошта. «Цей проект, якому я віддавав усього себе, добіг кінця. Заради інтересів клубу я подумав, що це рішення буде найкращим для всіх. Моє же життя продовжиться, я буду, як і раніше, працювати з любов'ю та пристрастю. Для мене було честю повернутися в цей дім та захищати кольори «Бенфіки», — розчулився Жорже Жезуш у спілкуванні з журналістами.

Жорже Жезуш (праворуч) та Руй Кошта на прощальній прес-конференції

Керуватиме командою до кінця сезону 44-річний Нельсон Веріссімо, який до цього очолював другу команду «орлів». При цьому «Бенфіка» продовжуватиме виплачувати зарплату Жорже, поки спеціаліст не знайде собі нове місце роботи.

Нельсон Веріссімо вже провів перше тренування

Зазначимо, що Жезуш очолив лісабонський клуб улітку 2020 року. Минулого сезону «орли» залишилися без трофеїв, ставши третіми в чемпіонаті, а також програвши у вирішальних матчах Кубка та Суперкубка Португалії. У нинішньому чемпіонаті «Бенфіка» також посідає третє місце, поступаючись чотирма очками лідерам «Порту» та «Спортингу», а в Лізі чемпіонів лісабонці вийшли до плей-оф, залишивши позаду «Барселону» та київське «Динамо», де зустрінуться з голландським «Аяксом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що аутсайдер української прем'єр-ліги «Минай» розлучився з головним тренером після двох місяців роботи.

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