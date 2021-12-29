Джошуа не проти бою Усик — Ф'юрі, але є нюанс

Боксерський світ потирає руки в очікуванні супербоїв, які мають відбутися наступного року.

Одним із них, безумовно, є поєдинок між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усіком та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі, які вже встигли провести першу «дуель поглядів». Цього поєдинку хочуть обидві сторони, не проти й переможений нашим співвітчизником британець Ентоні Джошуа, який готовий відмовитися від реваншу, але все одно на шляху до об'єднавчого бою є одна істотна перешкода.

«Розмови про поєдинок Усик — Ф'юрі мають дуже серйозне підґрунтя, — розповів в інтерв'ю Fightnews промоутер українця Олександр Красюк. — Сьогодні цього бою хоче Ф'юрі, його промоутери та менеджери. Цього бою хоче Усик зі своїми промоутерами та менеджерами. Ентоні Джошуа не проти, щоб цей поєдинок відбувся, як і його промоутери — щоправда, Ей Джей готовий зробити крок убік лише за умови, що він наступний поєдинок проводить із переможцем. Але жодна людина на планеті Земля не зможе це гарантувати із судовим позовом Ділліана Уайта (офіційного претендента по лінії WBC. — Авт.). Тому я вважаю, що найімовірнішим на сьогодні є бій Ф'юрі — Уайт та реванш Джошуа — Усик».

Нагадаємо, що, відповідно до контракту, реванш між Усиком та Джошуа має відбутися не пізніше ніж за шість місяців після першого поєдинку — тобто, до кінця квітня 2022-го. Щоправда, наразі жодної конкретики щодо бою представники боксерів не повідомляють.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Ентоні Джошуа назвав умову відмови британця від реваншу з Усиком.

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