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Спорт

Український чемпіон світу з боксу Захарєєв отримав під новорічну ялинку елітний позашляховик

15:37 29 грудня 2021
Юрій Захарєєв

19-річний український боксер Юрій Захарєєв, який став на початку листопада в Белграді чемпіоном світу, отримав перед Новим роком коштовний подарунок — елітний позашляховик Volkswagen Touareg (ціна за модель 2021 року у базовій комплектації стартує від 2 млн грн).

Так заохотили уродженця Білгород-Дністровського у Федерації боксу Одеської області, вихованцем якої є спортсмен.

Додамо, що Захарєєв, який отримав за свій успіх на світовій першості сертифікат на 100 тисяч доларів, увійшов до топ-20 списку найкращих спортсменів України за підсумками 2021 року, референдум з визначення якого традиційно проводить Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ).

За перемогу на чемпіонаті світу Захарєєв отримав сертифікат на 100 тисяч доларів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призеру Токіо-2020 з вільної боротьби Ірині Коляденко подарували автомобіль із іменним номером.

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