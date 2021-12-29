Відомий спортсмен приземлився на голову під час стрибка на лижах із трампліну: момент потрапив на відео

Жахливим падінням завершився один зі стрибків під час кваліфікації першого етапу «Тура чотирьох трамплінів», що проходить у німецькому Оберстдорфі.

У 25-річного словенського спортсмена Цене Превца під час приземлення одна з лиж поїхала назад — і в результаті йому довелося «гальмувати» головою.

На щастя, серйозних травм вдалося уникнути, при цьому постраждалий відреагував на ситуацію з гумором. «Ось як це виглядало, але мені вдалося довести справу до кінця. Йїхаааа», — розмістив Превц відео на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що словенцю все ж таки вдалося виконати вдалий стрибок та кваліфікуватися до основного етапу змагань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон норвежець Танде після стрибка з трампліну впав на землю на швидкості 100 км/год.

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