Українець Малиновський потрапив до символічної збірної серії А

28-річний півзахисник «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський, який привітав усіх із різдвяними святами трьома мовами, включений до символічної збірної італійської серії А за підсумками 2021 року за версією авторитетного статистичного порталу SofaScore.

Наш співвітчизник «зайняв» звичну позицію атакуючого півзахисника, ставши єдиним представником «Аталанти» серед 11 гравців. При цьому Руслан із середньою оцінкою 7,44 поступається за підсумками року лише своєму колезі з «Наполі» Лоренцо Інсіньє (7,51).

Додамо, що у 2021-му Малиновський у складі «Аталанти» провів у всіх турнірах 42 матчі, в яких забив 11 м'ячів та віддав стільки ж результативних передач. Також у році, що минає, українець став бронзовим призером чемпіонату Італії та виступав у груповому турнірі Ліги чемпіонів, де «бергамаскі» стали третіми та продовжать боротьбу в Лізі Європи матчами з грецьким «Олімпіакосом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі не потрапив до символічної збірної 2021 року.

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter