Росіяни зчинили галас після технічної поразки: чемпіонат світу з хокею скасували

У Канаді завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею. Щойно розпочавшись… Після дев'яти зіграних матчів організатори вирішили скасувати проведення турніру у зв'язку з коронавірусом, який по черзі почали виявляти в делегаціях учасників.

Official Announcement: The 2022 #WorldJuniors have been cancelled due to Covid-19.



Full statement at https://t.co/TNNT2FHecn pic.twitter.com/xnPs9nDWli - IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2021

Усе почалося зі збірної США, де двоє людей склали позитивний тест на COVID-19. Команду відправили на карантин у повному складі та присудили технічну поразку в матчі зі Швейцарією. Наступного дня аналогічна ситуація сталася з командами Чехії та Росії.

Останні підняли хвилю обурення — мовляв, їхній нападник Матвій Мічков, у якого діагностували коронавірус, перед цим складав тест лікарям своєї збірної, і той показав негативний результат. «Будь-який хокейний уболівальник та людина, яка має відношення до цієї гри, чудово розуміє, що те, що зараз відбувається, абсолютно не має відношення до хокею. Це йдуть підкилимні ігри, які дуже сильно б'ють по Міжнародній федерації хокею в особі канадських організаторів цього МЧМ», — поділився своїми думками із сайтом Sport24 агент хворого хоккеїста Сергій Федотов.

У підсумку організаційний комітет провів екстрене засідання та ухвалив рішення скасувати турнір. Зазначимо, що вперше в історії молодіжного чемпіонату світу, який проводиться з 1976 року, організатори вдалися до таких радикальних заходів.

Наразі Міжнародна федерація хокею (IIHF) планує провести чемпіонат влітку. У ньому візьмуть участь 10 нинішніх збірних, до яких додасться Білорусь, що виграла світову першість у Дивізіоні 1A.

«Ми скасували поточний турнір, але із січня почнемо працювати над організацією нового, — цитує главу IIHF Люка Тардіфа сайт «Чемпіонат». — Ми все ще хочемо провести МЧМ-2022 та не здаємося. Ми вже повідомили про це всьому персоналу, дали знак, щоб вони готувалися. Можливо, турнір буде в червні, колись улітку. Потрібно швидше ставати до роботи, але ми не здаємося. Це скасування, але це не означає, що ми не хочемо зіграти МЧМ-2022. Так, матчі будуть зіграні наново.

На даний момент, його безперечно потрібно проводити в Канаді, у них є право на цей турнір. Непросто зупинити таке змагання з урахуванням телебачення, всіх вкладених грошей. Ми маємо дати їм шанс, МЧМ буде в Канаді".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час хокейного матчу в чемпіонаті Швейцарії гравці провалилися під лід.

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