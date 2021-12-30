Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї: довелося робити спільне селфі

Поки представники чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі українця Олександра Усика та переможеного нашим співвітчизником британця Ентоні Джошуа обговорюють деталі бою-реваншу, якими не поспішають ділитися з уболівальниками, самі боксери вирішили влаштувати собі зустріч на «нетральній території».

Усик та Ей Джей перетнулися в Дубаї (ОАЕ), куди були запрошені на один із боксерських форумів. Британець мирно обідав у компанії місцевих шейхів, а в цей час, зайнявши місце за сусіднім столом, за ним спостерігав Олександр. Причому обрав в якості одягу «інопланетний» костюм, у якому виходив до рингу перед нещодавнім боєм із Ентоні.

Утім, елемент залякування не пройшов, і Джошуа, помітивши Усика, лише голосно засміявся.

А потім без тіні страху, хоч і без посмішки, зробив селфі зі своїм кривдником.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джошуа готовий дозволити Усику провести найближчим часом об'єднавчий бій із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, але лише за умови подальшої гарантованої зустрічі з переможцем цього поєдинку. У той же час перешкодою для цього є британець Ділліан Уайт, який є офіційним претендентом по лінії WBC та готовий звернутися до суду в разі відмови Ф'юрі від бою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі висунув Джошуа ультиматум стосовно бою-реваншу з Усиком.

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