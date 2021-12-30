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Спорт

Такого футбол ще не бачив: у Японії забили хитрий «хороводний» гол (відео)

20:00 30 грудня 2021
Дитячий футбол у Японії

Украй незвичайний м'яч було забито в матчі чемпіонату Японії серед школярів між командами «Такагава Гакуена» та «Сеірджоа».

Перед подачею штрафного з правого флангу футболісти «Такагави» міцно взялися за руки та… почали крутитися в хороводі. Збиті з пантелику суперники не знали, що відбувається, і цього якраз хотіли хитрі господарі. По команді коло «розвалилося», футболісти зайняли свої заздалегідь визначені позиції, і поки їхні опікуни намагалися зрозуміти, кого й де накривати, пішла подача та точний удар головою. Блискуче!

Зазначимо, що окрім цієї домашньої заготовки «Такагава Гакуена» забила ще тричі та здобула впевнену перемогу — 4:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 15-річний футболіст увімкнув режим Мессі та забив приголомшливий гол.

Фото Pixabay

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