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Спорт

«Як людина в собачій подобі»: Ольга Харлан попрощалася з вірним другом

17:57 30 грудня 2021
Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 з фехтування Ольга Харлан, яка посіла в парі з Дмитром Дікусаром друге місце у «Танцях із зірками», повідомила сумну новину.

Улюблений пес спортсменки, лабрадор Верон, якого Ольга називала «чемпіоном із хропіння», помер перед новорічними святами. «Не стало Верошки… У це не хочеться вірити, але така реальність. А реальність часом дуже жорстока … Він був із нами 10 років, і всі ці роки він був найдобрішим, найрозумнішим та найсмішнішим собакою. Як каже моя мама: „він як людина в собачій подобі“. Він усе розумів… Верошка був добрим другом та членом нашої родини. Прощавай, мій пухнастий білий ведмідь», — написала Харлан зворушливий прощальний пост на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що сама спортсменка проводить різдвяні свята зі своїм коханим, італійцем Луїджі Самеле, у Нью-Йорку. «Для мене Нью Йорк — унікальне місто. І я люблю його за безумство, різноманітність, свободу. Вперше насолоджувалися ним як туристи. Відкрили для себе багато чого нового, подивилися на нього з іншого боку та зрозуміли, що це місто прекрасне», — поділилася українка своїми враженнями від дослідження американського мегаполісу.

Також Ольга не забула трохи пошопитися. «Wingardium Leviosa. Магазин мрії», — підписала фехтувальниця під відео, на якому заходить до магазину за мотивами популярної саги про Гаррі Поттера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий пес Ові, названий на честь легенди НХЛ.

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