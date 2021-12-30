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Спорт

Ексфутболіста «Волині» та збірної Білорусі засуджено на три роки

11:12 31 грудня 2021
Віталій Ланько

Колишнього футболіста збірної Білорусі, яка дізналася суперників у Лізі націй, Віталія Ланька засуджено на три роки колонії загального режиму за організацію договірних матчів, повідомляє Telegram-канал «Наша Ніва».

За інформацією слідства, у серпні 2020-го 44-річний Ланько пообіцяв одному з гравців «Нафтана» 5 тисяч доларів за те, що той забезпечить потрібний результат у поєдинку першої ліги з «Локомотивом».

Як з'ясувалося, ексфорвард луцької «Волині» і раніше домовлявся з гравцями, після чого інформував невідому особу в Росії, яка платила гроші за нечесні ігри. 2020 року Ланько отримав за свої дії три роки «хімії», але це його, схоже, не зупинило.

За роки кар'єри чемпіон Білорусі-1998 у складі «Дніпра-Трансмаш» та володар Кубка Казахстану-2005 у футболці «Женіса» встиг пограти не лише за цілу низку клубів на батьківщині, а й в Україні, Росії та Казахстані. У його активі шість ігор за національну збірну Білорусі.

Повісивши бутси на цвях, Віталій Ланько намагався займатися бізнесом, а також виступав за аматорські та ветеранські команди у чемпіонаті рідного Могильова з футболу та міні-футболу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського тренера Олександра Севидова довічно усунули від футболу.

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