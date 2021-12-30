Миколенко перейшов до «Евертона»: стала відома зарплатня футболіста збірної України

Захисник київського «Динамо» та збірної України Віталій Міколенко, який побував на весіллі свого партнера по «біло-синіх» Дениса Попова, виступатиме в англійській прем'єр-лізі.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, 22-річний футболіст продовжить кар'єру в «Евертоні» з Ліверпуля. «Динамо» отримає за свого вихованця, який провів від моменту дебюту в першій команді 132 матчі у всіх турнірах, близько 23,5 млн євро, причому англійський клуб переводитиме цю суму частинами, а сам Віталій отримуватиме 3,5 млн євро на рік.

Перше інтерв'ю Миколенка в «Евертоні»

Додамо, що Миколенко провів перший матч за основний склад «біло-синіх» у 18 років, у серпні 2017-го, вийшовши на заміну замість травмованого хорвата Йосипа Піварича в домашньому поєдинку проти кам'янської «Сталі». За чотири роки у «Динамо» Віталій став чемпіоном України-2021, двічі завоював Кубок та тричі Суперкубок країни, також двічі ставав тріумфатором престижної індивідуальної нагороди найкращому молодому футболісту України.

У складі збірної України з моменту дебюту в листопаді 2018 року провів 21 матч, ставши чвертьфіналістом Євро-2020.

Нагадаємо, що Миколенко стане третім українцем, слідом за Олександром Зінченком («Манчестер Сіті») та Андрієм Ярмоленком («Вест Хем»), в англійській прем'єр-лізі. «Евертон», за який виступатиме Віталій, посідає в турнірній таблиці 15-е місце, набравши 19 очок після 17 матчів, й випереджає «Бернлі» та «Ньюкасл», що йдуть у зоні вильоту, на вісім балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина Марлоса на прощання «побили» у футбольній академії після того, як його батько залишив «Шахтар».

Фото ФК «Динамо», ФК «Евертон»

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