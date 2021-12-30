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Спорт

Ребров приголомшив суперників розкішною переможною серією «Аль-Айна»: відео вирішального голу

12:05 31 грудня 2021
Сергій Ребров

На мажорній ноті завершив рік футбольний клуб з ОАЕ «Аль-Айн», який очолює український тренер Сергій Ребров.

У домашньому поєдинку 12-го туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів підопічні екснаставника «Динамо» завдяки автоголу суперника відсвяткували вольову перемогу над «Аджманом» — 2:1 (Лаба, 36, Ісмаїл, 86, у свої ворота — Самарджич, 5), вигравши п'ятий матч поспіль у першості та Кубку країни.

Відео переможного голу «Аль-Айна»

"Аль-Айн" з 30 набраними очками впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчих переслідувачів з "Аль-Вахди" (гра в запасі) та "Аль-Ахлі" на цілих 10 пунктів.

Більш того, самого Сергія Реброва вчетверте поспіль визнали у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів найкращим тренером місяця.

Нагадаємо, що минулого сезону «Аль-Айн» (ще до приходу Реброва) фінішував у чемпіонаті країни лише на шостій позиції, залишившись без міжнародних турнірів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров залишив «Ференцварош» після завоювання трьох поспіль титулів у чемпіонаті Угорщини.

Фото ФК «Аль-Айн»

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