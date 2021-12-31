Яремчук забив «Порту», але не врятував «Бенфіку» від фіаско: відеоогляд матчу

Лісабонська «Бенфіка», яка відправила у відставку головного тренера Жорже Жезуша, вдруге за тиждень програла своєму принциповому опоненту «Порту». Після розгрому в поєдинку Кубка країни (0:3) «орли» вже з новим тренером Нелсоном Верісімо поступилися «драконам» на стадіоні «Драгау» у матчі чемпіонату Португалії — 1:3 (Яремчук, 47 — Фабіу Вієйра, 33, Пепе, 37, Таремі, 68).

Форвард збірної України Роман Яремчук на початку другого тайму за рахунку 2:0 на користь суперника, здавалося, подарував «Бенфіці» надію на порятунок, але всі карти гостям сплутала червона картка захисника лісабонців Алмейди на 49-й хвилині. Тренеру «орлів» довелося замінити Яремчука, а «Порту» досить швидко розіграв зайвого.

Відеоогляд матчу «Порту» — «Бенфіка» — 3:1

Невдача збільшила відставання «Бенфіки» у турнірній таблиці чемпіонату Португалії від «Порту» та «Спортинга» до семи очок (до речі, клуб із Порту не програє у національній лізі цілих 14 місяців — 44 матчі поспіль).

Що ж до 26-річного Яремчука, який забив у Лізі чемпіонів «Динамо», то у 25 поєдинках за лісабонський клуб він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Бенфіка» зіграє з «Аяксом».

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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