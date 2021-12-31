Побили до крові та пограбували при дружині та маленькій доньці: одноклубник Зінченка постраждав від «боягузів»

Чемпіон Португалії, Італії та Англії, 28-річний захисник «Манчестер Сіті» Жуау Канселу зазнав нападу грабіжників у своєму будинку в Англії та втратив коштовності.

При цьому португальський одноклубник Олександра Зінченка, як виявилося, захищаючи дружину Даніеле та 2-річну доньку Алісію, спробував дати відсіч чотирьом зловмисникам. Пізніше переможець Ліги націй у складі збірної Португалії виклав у Instagram фото, на якому показав рани на обличчі, що залишилися після нападу.

«На жаль, сьогодні на мене напали чотири боягузи, які хотіли зробити боляче мені та моїй сім'ї, — написав Жуан Канселу. — Ось що відбувається, коли ти чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя в такому стані. Я не знаю, як можна бути такими підлими людьми. Найважливіше для мене це моя сім'я, і на щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю (у січні 2013-го мати футболіста Філомена загинула в автокатастрофі. — Авт.). Міцний та сильний, як завжди».

Футбольний клуб «Манчестер Сіті» у зв'язку з інцидентом виступив із офіційною заявою, висловивши підтримку футболісту та його родині.

«Ми шоковані і вражені тим, що Жоау Канселу та його родина зазнали пограбування у своєму будинку. Сам Канселу також був поранений. Клуб висловлює підтримку Жоау та його сім'ї. Він уже допомагає поліції у розслідуванні цієї справи», — йдеться у заяві «містян».

Жоау Канселу з дружиною та донькою

Зазначимо, що цього сезону захисник Жоау Канселу, який відомий також за виступами за «Валенсію», «Інтер» та «Ювентус», провів за «Манчестер Сіті» 26 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та зробивши сім результативних передач.

На жаль, випадок із португальцем далеко не перший в англійській прем'єр-лізі. Достатньо згадати, що лише цього року грабіжники навідалися до осель воротаря «Евертона» та збірної Швеції Робіна Ульсена та захисника «Челсі», віцечемпіона Євро-2020 Ріса Джеймса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубника Романа Яремчука пограбували в Португалії.

Фото ФК «Манчестер Сіті», Instagram

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