Поріднилися: футболіст «Динамо» та дружина гравця «Шахтаря» стали хрещеними сина лідера «Дніпра-1»

Один із лідерів «Дніпра-1» Олександр Пихальонок, котрий є кандидатом до збірної України з футболу, та його дружина Ольга напередодні Нового року охрестили сина Максима, який народився у серпні.

Хрещеними батьками малюка стали захисник «Динамо» та збірної України Олександр Тимчик та дружина гравця «Шахтаря» Валерія Бондаря, телеведуча Дарʼя Савіна. Куми поспішили поділитися в Instagram знімками з урочистостей, які пройшли в одному з ресторанів Києва.

«Сьогодні я стала хрещеною мамою чудового Максима! Дякуємо за довіру батькам», — написала Дар'я Савіна.

«Дякую за довіру, радий бути частиною вашої родини», — подякував кумам Олександр Тимчик.

До речі, батьки Максима вже встигли звозити сина до першої закордонної подорожі, провівши частину відпустки в Еміратах.

Зазначимо, що цього сезону 24-річний вихованець «Шахтаря» Пихальонок провів у складі «Дніпра-1» 14 поєдинків, забив п'ять м'ячів і зробив три результативні передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Пихальонок увійшов до десятки найкращих футболістів української ліги у році, що минає.

Фото Instagram

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