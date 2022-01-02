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Спорт

Українець Вихрист двічі побував у нокдауні, але здобув 9-ту перемогу в кар'єрі: найкращі моменти бою

9:23 2 січня 2022
Віктор Вихрист

У ніч на неділю, 2 січня, у Голлівуді (штат Флорида, США) пройшов вечір боксу, в рамках якого непереможний український суперважковаговик Віктор Вихрист (9 перемог, 6 із них — нокаутом), який побив американця Майка Маршалла в андеркарді бою Ф'юрі — Уайлдер, здолав досвідченого грузина Яго Кіладзе (27 перемог, 19 із них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия).

Боксери видали яскравий бій, почавши його без розвідки. За два раунди, які тривав поєдинок, Кіладзе тричі побував на канвасі рингу, Вихрист — двічі. У результаті після чергового падіння грузина рефері вирішив зупинити бій, чим викликав бурхливу реакцію Яго — грузин від розчарування навіть ударив того рукавичкою.

Відеоогляд бою

Зазначимо, що поєдинок Вихрист — Кіладзе проходив у андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Мартіном, який завершився перемогою першого нокаутом в шостому раунді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї, після чого боксери зробили спільне селфі.

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