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Спорт

«Вирушаємо в новий рік уже втрьох»: воротар збірної України вперше стане батьком

13:39 2 січня 2022
Андрій Лунін із дружиною Анастасією

Голкіпер мадридського «Реала» та збірної України Андрій Лунін, який у грудні втретє переніс коронавірус, поділився радісною новиною.

Футболіст, вітаючи всіх із Новим роком, повідомив, що він разом із дружиною Анастасією чекають на поповнення в сім'ї. «Бажаємо всього найкращого в новому році! Будьте поряд із коханими, будьте щасливі та здорові! Ми вирушаємо в новий рік уже втрьох. Це найкращий подарунок. Чекаємо на тебе, малюк. Кохаю тебе, Анастасія, ти в мене сильна та найкраща», — написав Андрій на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото з дружиною, у якої помітний округлий животик.

Зазначимо, що цього сезону Лунін, який став у 2019-му чемпіоном світу U20, не провів жодного матчу за мадридський клуб, будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині капітана «Динамо» Сергія Сидорчука чекають на народження четвертої дитини.

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