Бурхливі свята не пройшли безслідно: Мессі підхопив коронавірус

Семиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі, який не потрапив до символічної збірної за підсумками 2021 року, заразився коронавірусом та пропустить найближчий матч французького «ПСЖ».

Про позитивний тест на COVID-19 у аргентинця, а також ще трьох футболістів (воротаря Серхіо Ріко, захисника Хуана Берната та півзахисника Натана Бітюмазаля), повідомив офіційний сайт парижан. При цьому про те, як відбувається захворювання у названих гравців, не йдеться.

Зважаючи на все, болячку Лео підхопив під час святкування на батьківщині католицького Різдва. Футболіст організував масштабну вечірку, на якій запалював разом зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо.

Як Мессі танцює, ти бачив. Тепер подивись, як Лео співає



інстаграм Жорже Баррето pic.twitter.com/mCxlZPhpjg — Матч ТБ (@MatchTV) December 30, 2021

Тут живе ціле місце Lionel Messi dancing with his wife. pic.twitter.com/tyoBOpWmkp — Roy Nemer (@RoyNemer) December 27, 2021

Таким чином, Мессі точно пропустить майбутній поєдинок «ПСЖ» у Кубку Франції, в якому парижани 3 січня зустрінуться з «Ванном» із нижчої ліги, а участь у поєдинку ліги 1 із «Ліоном», який заплановано на 9 січня, залишається під питанням.

Зазначимо, що Ліонель цього сезону провів за «ПСЖ» у всіх турнірах 16 матчів, у яких забив шість м'ячів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонеля Мессі «розвели» на 30 млн євро при купівлі розкішного готелю.

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