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Спорт

Небезпечний Новий рік: чемпіон світу вижив після ножового поранення

18:51 2 січня 2022
Гандболіст Елоїм Пранді

Святкування Нового року ледь не закінчилося плачевно для 23-річного гандболіста французького «ПСЖ» Елоїма Пранді.

Як повідомляє видання Le Parisien, спортсмен відзначав свято в одному з районів Парижа, неподалік Єлісейських полів. В один із моментів Елоїм вплутався в бійку, внаслідок якої отримав кілька ножових поранень, після чого був доставлений до лікарні.

«У цей час Пранді перебуває під наглядом лікарів. Життю Елоїма нічого не загрожує й він уже одужує», — йдеться у заяві на офіційному сайті «ПСЖ».

Утім, Елоїм, який є чемпіоном світу серед молодіжних збірних, точно пропустить майбутній чемпіонат Європи, що стартує 13 січня, де у складі збірної Франції він мав виступати в одній групі з Україною, Хорватією та Сербією. Примітно, що влітку Пранді не поїхав на Олімпіаду-2020 у Токіо, оскільки не грав у кваліфікації через травму, а у грудні також пропустив тренувальний збір національної команди — цього разу його «підкосив» коронавірус.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кенійську легкоатлетку Агнес Джебет Тіроп скромсали ножем до смерті.

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