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Спорт

Аплодували стоячи: «Евертон» представив Миколенка вболівальникам на стадіоні

20:07 2 січня 2022
Віталій Миколенко

Англійський «Евертон» провів презентацію 22-річного захисника збірної України Віталія Миколенка, за якого виклав київському «Динамо» 23,5 мільйони євро.

«Іриски» представили новачка рідним уболівальникам на стадіоні «Гудісон Парк» перед домашнім матчем прем'єр-ліги проти «Брайтона». Фанати встали зі своїх місць та тепло привітали Миколенка, який вийшов на поле у клубній футболці з 19-м номером на спині.

 

Додамо, що «Евертон» не зміг порадувати Віталія, який спостерігав за грою із трибуни, позитивним результатом. «Іриски» поступилися — 2:3 (Гордон, 53, 76 — Макаллістер, 3, 71, Берн, 21) та посідають 15-те місце після 18 ігор, відірвавшись від зони вильоту лише на вісім очок. Така низька позиція клубу з Ліверпуля не дивна — в останніх 12 матчах підопічні Рафаеля Бенітеса, який вигравав із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів у 2005-му, здобули лише одну перемогу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» із Зінченком у божевільній перестрілці розгромив «Лестер».

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