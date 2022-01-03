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Спорт

Дворазовий володар «Золотого м'яча» Роналдо заразився коронавірусом

10:47 3 січня 2022
Роналдо

У одного з найкращих футболістів в історії 45-річний бразильця Роналдо, який купив за 62 млн євро один із найстаріших клубів рідної країни «Крузейро», виявлено позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомили на офіційній сторінці «лис» (прізвисько «Крузейро») у Twitter. Через болячку дворазовий чемпіон світу та двічі володар «Золотого м'яча» змушений буде пропустити урочистості, приурочені до 101-річчя від дня заснування клубу.

Зазначимо, що легендарний футболіст, який за свою кар'єру виступав у «Барселоні», «Інтері», «Реалі» та «Мілані», володіє вже двома клубами. До «Крузейро», який виступає в бразильській серії В, Феномен придбав контрольний пакет акцій (51%) іспанського «Вальядоліда», що грає у другому іспанському дивізіоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі на різдвяні свята підхопив коронавірус.

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