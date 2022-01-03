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Спорт

Підготовка до карнавалу в розпалі: найтитулованіший футболіст світу в масці блазня виконав популярний хіт

19:04 3 січня 2022
Дані Алвес

38-річний бразилець Дані Алвес, який повернувся до «Барселони» через п'ять років, не марнував часу, перебуваючи на самоізоляції після зараження коронавірусом.

Футболіст, у активі якого 43 здобуті трофеї за час професійної кар'єри (більше, ніж у будь-кого), активно готувався до карнавалу, який пройде з 25 лютого по 5 березня в Ріо-де-Жанейро. Алвес нарядився в маску блазня та виконав популярний на батьківщині хіт Raivinha, продемонструвавши недурні вокальні дані. Воно й не дивно, адже рідний брат Дані — Ней — відомий у Бразилії співак та композитор.

Зазначимо, що після того, як Алвес приєднався до каталонського клубу на правах вільного агента, бразилець не провів поки що жодного матчу за «Барселону».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Шахтаря» Андрій Пятов у 20-кілограмовому костюмі виконав у популярному телешоу легендарний хіт.

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