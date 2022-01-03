Лідер «Динамо» Циганков здійснив мрію хлопчика, який втратив батька

Справжнє новорічне диво організували столичні поліцейські для 9-річного Данила, у якого загинув батько під час виконання службових обов'язків.

Хлопчик мріяв отримати футболку з автографом свого кумира, футболіста київського «Динамо» та збірної України Віктора Циганкова, який на Мальдівах зробив пропозицію своїй дівчині Романі. Яке ж було здивування юного фаната, коли його мрію не просто здійснили, а організували зустріч із кумиром.

«Правоохоронці запросили школяра до столичного главку, де несподіванкою для нього стала зустріч із Віктором Циганковим. Футболіст привітав маленького фаната з Новим роком та подарував футболку зі своїм автографом. Також поліцейські подарували бажані подарунки й іншим дітям, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків.

Дітки написали листи, в яких розповіли про свої бажання та подарунки, на які чекають під ялинкою. Серед них 9-річний Данило, який написав, що мріє отримати футболку з автографом свого кумира — гравця футбольного клубу «Динамо» та збірної України Віктора Циганкова. Поліцейські з'ясували, що школяр уже два роки займається футболом та мріє бути справжнім чемпіоном. Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію Данила та не просто подарувати йому футболку з автографом, а й познайомити його із зіркою українського футболу Віктором Циганковим.

Хлопчик був приємно здивований несподіваною зустріччю та з цікавістю розпитував футболіста про його кар'єру. Віктор охоче поспілкувався з малюком та на згадку подарував йому футболку з автографом. Данило пообіцяв стати футбольним чемпіоном, як і його кумир", — йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці поліції м. Києва у Facebook.

Зазначимо, що цього сезону Циганков провів у складі «Динамо» у всіх турнірах 25 матчів, у яких забив 11 м'ячів і віддав 4 гольові передачі.

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Фото Національної поліції України

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