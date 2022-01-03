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Спорт

І грошей не довелося платити: «Динамо» знайшло заміну Миколенку

20:20 3 січня 2022
Владислав Дубінчак

Київське «Динамо», яке продало англійському «Евертону» Віталія Миколенка за 23,5 млн євро, оперативно знайшло заміну футболісту на лівий фланг оборони.

З оренди у «Дніпрі-1» було відкликано 23-річного Владислава Дубінчака. «Повернення додому», — написав на своїй сторінці в Instagram агент гравця Олександр Карпов, прикріпивши фото після підписання угоди з київським клубом.

Зазначимо, що починаючи з сезону-2018/2019 вихованець «Динамо» виступав на правах оренди за різні українські клуби. Захищаючи кольори київського «Арсеналу», львівських «Карпат» та «Дніпра-1», футболіст провів 85 матчів в українській прем'єр-лізі, у яких не забив жодного м'яча та зробив 10 гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Олександр Тимчик став хрещеним батьком сина лідера «Дніпра-1» Олександра Піхальонка.

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