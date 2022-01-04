Світоліна програла в Австралії надважкий дебютний поєдинок року росіянці: відеоогляд матчу

У ніч на вівторок, 4 січня, найсильніша тенісистка України, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Еліна Світоліна (15-та у світі), яка припинила співпрацю з британським тренером Ендрю Беттлсом і почала роботу з латвійським фахівцем Андісом Юскою, провела перший матч у 2022 році, що тривав цілих 2 години та 34 хвилини.

У поєдинку 1/16 фіналу турніру WTA в Аделаїді (Австралія) з призовим фондом 703,5 тисячі доларів 27-річна одеситка за підтримки чоловіка Гаеля Монфіса сенсаційно поступилася в трьох партіях 130-й ракетці світу, 22-річній Анастасії Гасановій з Росії — 7:5, 4:6 (українка змогла відігратися після 1:4, але не врятувала сет), 3:6.

Зазначимо, що Світоліна, починаючи з 2017 року, програла лише другий матч тенісистці, яка не входить до чільної сотні світового рейтингу (раніше українка поступилася Наді Подоросці у чвертьфіналі «Ролан Гаррос"-2020), здобувши при цьому 26 перемог. Участь у турнірі принесла одеситці 6 750 доларів.

Еліна Світоліна зі своїм новим штабом - тренером з фізичної підготовки Юрієм Жураковським, тренером Андісом Юскою та тренером-консультантом Гюнтером Бресником

Нагадаємо, що в ці дні найсильніші тенісистки світу, беручи участь у змаганнях в Австралії, готуються до першого у році турніру «Великого шолома» Australian Open, який пройде в Мельбурні з 17 по 30 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна увійшла до десятки найкращих спортсменів України 2021 року за версією АСЖУ.

Фото Jimmie48, Instagram

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