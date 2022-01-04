У Чилі хлопчика назвали на честь двох чемпіонів світу з футболу

Подружня пара болівійських уболівальників, які живуть у Чилі, назвала свого новонародженого сина на честь двох чемпіонів світу з футболу Грізманом Мбаппе, повідомляє Le Parisien.

При цьому дитина стала першою, хто народився 2022 року (1 січня о 21:30) у лікарні Коп'япо в регіоні Атакама на півночі Чилі. Вага хлопчика склала 3 064 грами, зріст — 50 сантиметрів.

Зазначається, що батько вибрав ім'я на честь форварда «Атлетико» Антуана Грізманна, а мати — на честь нападника «ПСЖ» Кіліана Мбаппе, який, до речі, напередодні оформив хет-трик у матчі Кубка Франції. Повне ім'я новонародженого — Грізманн Мбаппе Чамбі Пакахе.

Мама з новонародженим Грізманном Мбаппе

До речі, у 2018 році у Франції одна із подружніх пар уже робила спробу назвати дитину Грізманном Мбаппе, але рішенням місцевого суду була позбавлена такої можливості. Хлопчик носить ім'я Дені Ное.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Андрій Лунін уперше стане батьком.

Фото Twitter Equipe de France, Twitter Servicio Salud Atacama

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