Біатлон в Оберхофі: де і коли дивитися онлайн гонки п'ятого етапу Кубка світу

У п'ятницю, 7 січня, після передноворічної «Різдвяної гонки» у рамках п'ятого етапу в німецькому Оберхофі відновляться змагання Кубка світу з біатлону.

Змагання на стадіоні DKB-Ski-Arena мали стартувати на добу раніше, але були зміщені через теплу погоду та прогнозований дощ. У підсумку чоловічий та жіночий спринти відбудуться в один день.

Чоловіча збірна України виступить на етапі основним складом: чемпіон світу Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

А ось нашу жіночу команду представлять Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех. Капітан збірної Олена Білосюк (Підгрушна), як і Анастасія Меркушина та Ірина Петренко, котрі перехворіли через вірусну інфекцію, продовжить підготовку у словенській Поклюці, де «жовто-сині» тренувалися перед етапом в Оберхофі.

У прямій трансляції гонки п'ятого етапу Кубка світу покаже телеканал «UA:Перший», а ще — «Євроспорт», «Білорусь 5» і «Матч ТВ» (Росія). Також змагання у прямому ефірі транслюватимуть в інтернеті сайт suspilne.media та відкритий канал Міжнародного союзу біатлоністів IBU Live TV.

Кубок світу. 5-й етап. Оберхоф (Німеччина)

7 січня (п'ятниця)

Спринт 10 км (чоловіки) 12:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Спринт 7,5 км (жінки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

8 січня (субота)

Змішана естафета 13:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Одиночна змішана естафета 15:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

9 січня (неділя)

Перегони переслідування 12,5 км (чоловіки) 13:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Перегони переслідування 10 км (жінки) 15:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

У загальному заліку Кубка світу лідерство у чоловіків утримують французи Емільєн Жаклен (371 очко) та Кантен Фійон-Майє (369), а у жінок — норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (417 балів) та шведка Ельвіра Еберг (387).

Українські біатлоністи, на жаль, цього сезону на п'єдестал пошани ще не підіймалися. Найкращий результат у чоловіків (16-те місце у перегонах у Хохфільцені) показав Дмитро Підручний, а у жінок — Олена Білосюк, яка стала 13-ою у персьюті в Хохфільцені. Крім того, наші естафетні команди можуть похвалитися п'ятими підсумковими місцями (чоловіки — в Естерсунді, жінки — у Хохфільцені). У загальному заліку Кубка світу найкращі з наших Підручний (108 очок) та Олена Білосюк (103) посідають 28-мі позиції.

Нагадаємо, що за успішний виступ на етапах Кубка світу біатлоністам передбачено серйозні призові. Наприклад, «золото» в індивідуальних перегонах у чоловіків і жінок оцінюється в 15 тисяч євро, «срібло» — в 12 тисяч, «бронза» — в 9 тисяч (4-е місце — 7 тис., 5-е — 6 тис., 6-те — 5 тис., а останнє призове, 20-е, — 500 євро). В естафетах міжнародна федерація платить по 24 тис. євро за перемогу (по 6 тис. на одного члена команди), по 18 тис. — за друге місце (по 4,5 тис.) та по 14 тис. — за третє (по 3,5 тис.). У змішаних естафетах преміальні становлять 12 тисяч євро (по 6 тис. на одного члена команди) за «золото», 9 тисяч (по 4,5 тис.) — за «срібло» та 7 тисяч (по 3,5 тис.) — за «бронзу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону.

Фото biathlon.com.ua

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