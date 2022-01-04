«Сів у машину і заридав»: новачок «Евертона» Миколенко розкрив подробиці переходу до клубу АПЛ

Захисник збірної України Віталій Миколенко, який перейшов з «Динамо» в англійський «Евертон» за 23,5 млн євро, поділився подробицями трансферу до клубу з Ліверпуля. Футболіст, який виступатиме за «ірисок» під 19-м номером, зізнався, що після погодження його переходу до клубу АПЛ дав волю емоціям.

«Дізнався про інтерес 12 грудня після гри із «Зорею», — розповів 22-річний Віталій Миколенко в інтерв'ю клубному телеканалу ФК «Динамо». — Мені сказали, що мені потрібно бути наступного дня у клубному офісі, і що, можливо, буде пропозиція. Я навіть не знав який клуб. Коли запитали, чи маю англійську візу, я зрозумів, що це команда з Англії.

Коли я приїхав, Ігор Суркіс навів мені приклад дочки. Він сказав, що я йому як син, і мені вирішувати — чи залишатись у «Динамо», завойовувати трофеї та отримувати гідну зарплату. «Але якщо ти готовий, то скажи це, і ми далі вестимемо переговори», — сказав він.

Я відповів, що не знаю, чи я готовий, але дуже хочу. А бажання — це, напевно, найважливіше у футболі та взагалі у житті. Коли Ігор Михайлович сказав мені «ти мені як син», я задумався. Сльози були потім уже, коли була розмова між президентами двох клубів, і все узгодили. Було багато чуток, і спершу я не вірив, що це може бути зі мною.

Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно. І коли все узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 хвилин я плакав. Зателефонував батькам дівчини, поплакав ще з ними, а потім сам плакав.

Складно пояснити почуття — я був дуже радий і водночас було дуже страшно".

Нагадаємо, що уродженець Черкас Віталій Миколенко у складі «Динамо» став чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка країни та триразовим володарем національного Суперкубка. У футболці збірної України чвертьфіналіст Євро-2020 провів 21 поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталія Миколенка презентували перед уболівальниками «Евертона».

Фото Twitter ФК «Евертон»

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