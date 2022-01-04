Помер чемпіон СРСР у складі «Зорі» та призер Олімпійських ігор Анатолій Куксов
У ніч на 4 січня в окупованому Луганську на 73-му році життя помер знаменитий футболіст, чемпіон Радянського Союзу-1972 у складі ворошиловградської «Зорі», бронзовий призер Олімпійських ігор-1972 в футболці збірної Радянського Союзу Анатолій Куксов, повідомляє офіційний сайт ФК «Зоря».
Усю свою кар'єру півзахисник відіграв у рідній Зорі", ставши рекордсменом за кількістю матчів (570 ігор в офіційних турнірах) та другим після Олександра Малишенка бомбардиром в історії клубу (97 м'ячів). Саме Куксова, за підсумками референдуму спортивних журналістів Луганщини, визнали найкращим футболістом в історії «Зорі».
У складі збірної СРСР футболіст, якого вболівальники ласкаво називали Котя, провів 8 матчів, ставши бронзовим призером Олімпіади-1972 у Мюнхені.
Після завершення кар'єри гравця Анатолій Куксов працював тренером, очолюючи зокрема «Зорю», запорізький «Металург», а також низку команд нижчих дивізіонів.
До речі, онук Куксова також став відомим спортсменом, виступаючи за збірну Греції з волейболу. Дмитро Філіппов — дворазовий чемпіон Греції у складі «Олімпіакоса» та п'ятикратний володар Кубка країни у лавах «Олімпіакоса» та ПАОКа.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий тренер «Зорі» Герман Зонін, який зробив команду чемпіоном Радянського Союзу.
Фото ФК «Зоря»112
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