Помер чемпіон СРСР у складі «Зорі» та призер Олімпійських ігор Анатолій Куксов

У ніч на 4 січня в окупованому Луганську на 73-му році життя помер знаменитий футболіст, чемпіон Радянського Союзу-1972 у складі ворошиловградської «Зорі», бронзовий призер Олімпійських ігор-1972 в футболці збірної Радянського Союзу Анатолій Куксов, повідомляє офіційний сайт ФК «Зоря».

Усю свою кар'єру півзахисник відіграв у рідній Зорі", ставши рекордсменом за кількістю матчів (570 ігор в офіційних турнірах) та другим після Олександра Малишенка бомбардиром в історії клубу (97 м'ячів). Саме Куксова, за підсумками референдуму спортивних журналістів Луганщини, визнали найкращим футболістом в історії «Зорі».

У складі збірної СРСР футболіст, якого вболівальники ласкаво називали Котя, провів 8 матчів, ставши бронзовим призером Олімпіади-1972 у Мюнхені.

У складі збірної СРСР Анатолій Куксов (третій ліворуч у верхньому ряду) завоював "бронзу" Олімпійських ігор у Мюнхені

Після завершення кар'єри гравця Анатолій Куксов працював тренером, очолюючи зокрема «Зорю», запорізький «Металург», а також низку команд нижчих дивізіонів.

До речі, онук Куксова також став відомим спортсменом, виступаючи за збірну Греції з волейболу. Дмитро Філіппов — дворазовий чемпіон Греції у складі «Олімпіакоса» та п'ятикратний володар Кубка країни у лавах «Олімпіакоса» та ПАОКа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий тренер «Зорі» Герман Зонін, який зробив команду чемпіоном Радянського Союзу.

Фото ФК «Зоря»

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