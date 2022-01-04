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Спорт

Володимир Кличко увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів

20:08 4 січня 2022
Володимир Кличко

Британське видання Manchester Evening News опублікувало список найбагатших боксерів усіх часів, який із 400 мільйонами фунтів стерлінгів (540 млн доларів) очолив непереможний чемпіон світу у п'яти вагових категоріях американець Флойд Мейвезер, який купив собі на Різдво годинник за 18 млн доларів.

На другій позиції рейтингу розташувався його співвітчизник, олімпійський чемпіон Джордж Форман (300 млн доларів), на третій — знаменитий філіппінець Менні Пакьяо (220 млн доларів).

Замикає десятку боксерських багатіїв український олімпійський чемпіон Володимир Кличко, статки якого оцінюються в 78 млн доларів. Нагадаємо, що Кличко-молодший нещодавно розкритикував рішення Василя Ломаченка вийти на церемонію оголошення переможця бою з Річардом Коммі без прапора України.

Десятка найбагатших боксерів в історії:

1. Флойд Мейвезер (США, 540 млн доларів);

2. Джордж Форман (США, 300 млн);

3. Менні Пакьяо (Філіппіни, 220 млн);

4. Оскар де ла Хойя (США, 200 млн);

5. Сауль Альварес (Мексика, 142 млн);

6. Леннокс Льюїс (Великобританія, 139 млн);

7. Тайсон Ф'юрі (Великобританія, 135 млн);

8. Шугар Рей Леонард (США, 119 млн);

9. Ентоні Джошуа (Великобританія, 81 млн);

10. Володимир Кличко (Україна, 78 млн).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Флойд Мейвезер увійшов до числа найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.

Фото Boxingnewsonline.net

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