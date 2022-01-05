Найкращий тенісист світу прилетів на Australian Open без вакцинації: «врятувало» рідкісне захворювання

Перша ракетка світу серб Новак Джокович, який програв у фіналі US Open росіянину Даниїлу Медведєву, виступить на першому в 2022 році турнірі «Великого шолома» — Відкритому чемпіонаті Австралії, який пройде з 17 по 30 січня в Мельбурні.

«Вітаю всіх із Новим роком! Бажаю вам здоров'я, кохання та щастя. Я провів фантастичний час зі своїми близькими та сьогодні прямую до Австралії з дозволом на звільнення від вакцинації», — написав тенісист на своїй сторінці у Instagram.

Зазначимо, що обов'язковою умовою для участі в Australian Open-2022 є повна вакцинація спортсменів та членів їхніх команд. Як повідомляє видання Kurir, тривалий час Новак відмовлявся «розкривати карти», вакцинований він чи ні, тому ця новина розбурхала тенісний світ.

«До цього часу я думав, що Джокович відмовиться від участі в турнірі або буде вакцинований, але австралійська влада дозволила балканцю обійти правила, які існують для всіх. Майже шість мільйонів людей загинули від цього проклятого вірусу… Я хочу думати, що Новак це знає, і на знак людської чутливості та розуміння інших він пояснить ситуацію. Звичайно, він не зобов'язаний надавати таку особисту інформацію, але водночас повинен усвідомлювати, що зараз світ перебуває в серйозній кризі охорони здоров'я й що люди в усьому світі сильно страждають через все, що відбувається», — написав Тоні Надаль, дядько 20-разового переможця турнірів «Великого шолома» Рафаеля Надаля, у своїй колонці у виданні El Pais.

Як з'ясувалося, вакцинація від коронавірусу протипоказана Джоковичу за станом здоров'я. Йому дозволили грати неприщепленим через глютенову хворобу, яка ледь не зруйнувала його кар'єру. Це захворювання, при якому організм не переносить глютен, що міститься в муці та продуктах, в яких він використовується, і який Новак, на щастя, вчасно виявив, змінив свій раціон та став найкращим тенісистом світу.

Новаку вдалося довести, що його проблема з глютеновою хворобою може викликати серйозні ускладнення, якщо він буде вакцинований будь-якою вакциною проти COVID-19. Тенісист надав усі необхідні документи, і медичні експерти в штаті Вікторія, де знаходиться Мельбурн й куди в'їзд заборонений без повної імунізації або звільнення, не мали іншого виходу та дозволили йому виступити на Australian Open, де він незмінно перемагав останні три роки (загалом на рахунку Новака десять перемог на Зеленому континенті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіону світу з хокею росіянину Олексію Ємеліну потрібна трансплантація печінки через рідкісне захворювання.

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