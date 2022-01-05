Є побоювання за життя: одноклубник Зінченка потрапив до однієї з найсуворіших в'язниць Великобританії

Чемпіон світу у складі збірної Франції, захисник «Манчестер Сіті» Бенжамен Менді, який звинувачується у зґвалтуванні, продовжує відбувати ув'язнення.

Як повідомляє видання The Sun, 27-річного футболіста перевели з в'язниці категорії В під назвою «Альткорс», розташованої поблизу Ліверпуля, до суворішої, що має категорію А, — «Стренджуейс» у Манчестері. Правоохоронці зумовили своє рішення побоюваннями за життя зіркового ув'язненого — з огляду на статтю, за якою був засуджений Бенжамен, інші арештанти могли вчинити над ним розправу, а у «Стренджуейсі» буде легше контролювати можливу агресію щодо Менді.

Втім, і там француза, зважаючи на все, чекають не найприємніші моменти. «У „Стренджуейсі“ відбуває покарання велика кількість фанатів „Манчестер Юнайтед“. Вони вигукуватимуть його ім'я протягом кількох тижнів, не даючи йому виспатися. І хоча там чимало вболівальників „Манчестер Сіті“, навіть вони не в змозі захистити Менді — з огляду на характер злочинів, які йому інкримінують», — зазначає джерело.

Цілком можливо, Бенжамен проведе у стінах «Стренджуейс» небагато часу. Уже на 7 січня намічене чергове слухання щодо його справи, після якого футболіста можуть випустити із ув'язнення по умовно-достроковому звільненню.

Зазначимо, що нинішнього сезону Менді, який є безпосереднім конкурентом українця Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони, провів лише два матчі за «Манчестер Сіті», причому в обох підопічні Хосепа Гвардіоли програли, — у Суперкубку країни «Лестеру» (0:1) та у прем'єр-лізі «Тоттенхему» (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможця Ліги націй у складі збірної Франції Люку Фернандеса засудили до ув'язнення за порушення заборони наближатися до дружини.

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