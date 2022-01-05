«Мені це до снаги»: данець Еріксен, який пережив смерть, поділився амбітними планами щодо своєї кар'єри

29-річний датський футболіст Кристіан Еріксен, який знепритомнів та пережив клінічну смерть під час матчу групового етапу Євро-2020 проти Фінляндії, після встановлення дефібрилятора в серці не втрачає надії повернутися на поле.

При цьому гравець, із яким розірвав контракт міланський «Інтер», ставить перед собою амбітні цілі. «Я хочу грати у футбол, і немає причин не робити цього, — зазначив Еріксен в інтерв'ю DR Sporten. — Моє серце було перевірене всіма можливими способами, і з того часу не було жодних проблем. Лікарі сказали, що все гаразд. Тому ситуація стабільна, і я розумію це як зелене світло для повернення у футбол. Моя мета — зіграти на ЧС-2022 у Катарі (збірна Данії пробилася до фінальної частини мундіалю, посівши перше місце у відбірній групі. — Авт.). Ця думка займала мої думки завжди. І якщо все піде як треба, то, звичайно, я сподіваюся, що це мені вдасться. Чи включать мене до заявки на турнір — це одна справа, зовсім інша — зрозуміти, як узагалі повернутися у футбол. Але думка про виступ на чемпіонаті світу — моя мрія. Мені до снаги повернутися».

Тим часом Кристіан підтримує форму в «Оденсе», де в 2005—2009 роках опановував ази футболу в дитячій академії. І, варто сказати, за півроку поза грою майстерність експівзахисника «Аякса», «Тоттенхема» та «Інтера» нікуди не зникла — достатньо подивитися на цей удар з-за меж штрафного майданчика точно в «дев'ятку».

Крістіан Еріксен готується до повернення у професійний футбол та відпрацьовує штрафні удари



Цей чоловік мріє зіграти на майбутньому чемпіонаті світу. Як же хочеться, щоб у Крістіана все вийшло pic.twitter.com/CDqv5HsLoS - Sports.ru (@sportsru) January 5, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний форвард «Атлетико» та «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро завершив кар'єру у 33 роки через проблеми із серцем.

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