Лунін із «Реалом» помстився «Алькояно» за торішню ганьбу у Кубку Іспанії: відеоогляд матчу

У ніч на четвер, 6 січня, лідер чемпіонату Іспанії «Реал» з голкіпером збірної України Андрієм Луніним, який нещодавно втретє перехворів на коронавірус, в «основі» пробився до 1/8 фіналу Кубка країни.

Команда Карло Анчелотті перемогла в гостях 11-у команду третього за силою дивізіону «Алькояно» — 3:1 (Мілітао, 39, Асенсіо, 76, Хосе Хуан, 79, у свої ворота — Дані Вега, 65), а наш воротар вдруге зіграв за легендарний клуб.

За іронією долі, рівно рік тому саме у кубковому поєдинку проти «Алькояно» Лунін дебютував у складі «Реала» (через 943 дні після переходу до Королівського клубу за 8,5 млн євро). Тоді мадридці з українським голкіпером у складі ганебно вилетіли з турніру, примудрившись у більшості програти господарям поля за підсумками компенсованого часу — 1:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Лунін незабаром стане батьком.

Фото Twitter ФК «Реал»

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