Ніч жахів: Джоковичу анулювали візу, але поки не видворять з Австралії

Найсильніший тенісист планети Новак Джокович, якому, незважаючи на відсутність вакцинації від COVID-19, спочатку дозволили в'їзд до Австралії, схоже, все ж не зіграє на першому в році турнірі «Великого шолома» Australian Open.

Вже після прильоту легенди тенісу до Мельбурна суд підтвердив рішення влади анулювати в'їзну візу серба. Щоправда, його департацію з країни відтермінували до понеділка, 10 січня.

Новак Джокович в аеропорту Мельбурна

Візит на Зелений континент перетворився для чинного переможця та дев'ятиразового чемпіона Australian Open на справжній жах. Напередодні Джокович зі своєю командою прилетів до аеропорту Мельбурна близько опівночі за місцевим часом. Але прикордонна служба Австралії затримала 34-річного серба — у нього виникли проблеми через помилку в оформлення візи.

У підсумку Джокович не надав доказів, що підтверджують видане медичне відведення, що є обов'язковою умовою для в'їзду до Австралії, і його візу було анульовано.

Весь цей час Новак провів в іміграційному ізоляторі, де його охороняли двоє поліцейських. При цьому лише через три години після затримання Джоковичу повернули його мобільний телефон. Не допомогло вирішити ситуацію навіть втручання президента Сербії Александара Вучича, який особисто зателефонував до Джоковича зі словами підтримки.

Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин, і лише потім Новака (коли його юристи вже подали апеляцію на рішення влади) перемістили до карантинного готелю, біля стін якого невдовзі почали збиратися його шанувальники.

«Мій син перебуває в австралійському полоні, — заявив батько тенісиста Срджан Джокович. — Він став символом та лідером вільного світу, світу бідних та пригноблених країн і народів. Новак показав, що навіть у такій маленькій, але героїчній країні, як Сербія, може бути найкращий тенісист та спортсмен усіх часів.

Його можуть закувати, але правда схожа на воду, вона завжди знаходить свій шлях. Новак — Спартак нового світу, який не терпить несправедливості, колоніалізму та лицемірства, але бореться за рівність усіх людей на планеті, незалежно від кольору їхньої шкіри, незалежно від того, якому богу вони моляться і скільки у них грошей.

Можливо, світ багатіїв не дозволить Новаку продовжувати грати в теніс, але він відкриє його справжнє обличчя, і почнеться серйозніша гра. На одному боці барикад будуть жадібні та зарозумілі представники світової олігархії, а на іншому — вільний і гордий світ, який все ще вірить у справедливість, правду, чесну гру та мрії своїх дітей".

Новак із батьком

До речі, після того, що сталося, сербські ЗМІ нагадують, що саме Новак Джокович на початку 2020 року був одним з тих, хто пожертвував гроші на боротьбу з лісовими пожежами на Зеленому континенті.

Нагадаємо, що Відкритий чемпіонат Австралії, який тепер матиме нового чемпіона, відбудеться в Мельбурні 17−30 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Новак Джокович у день річниці весілля став шестиразовим чемпіоном Уїмблдону.

Фото twitter.com, Profimedia

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