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Спорт

Лідер атак збірної України вдруге заразився коронавірусом

10:56 6 січня 2022
Роман Яремчук

Форвард «Бенфіки» та збірної України Роман Яремчук, який забив у Лізі чемпіонів гол у ворота «Динамо», вдруге здав позитивний тест на COVID-19 і не зіграє у найближчому матчі чемпіонату Португалії проти «Пасуша де Феррейри» 9 січня, повідомляє видання Record.

Окрім 26-річного українця, коронавірусом заразилися ще три футболісти першої команди «орлів» — віцекапітан Луїш Піцці, серб Неманія Радоньїч та бельгійський воротар Мілі Свілар, а також чотири представники резервного складу.

Нагадаємо, що Роман Яремчук уже хворів на ковід у листопаді 2020-го, а влітку минулого року футболіст вакцинувався. У 25 поєдинках за лісабонський клуб форвард відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Як відомо, лише останнім часом позитивні тести на коронавірус здали інші гравці збірної України — Олександр Зінченко та Андрій Лунін, який уже встиг одужати та вперше у сезоні зіграти за «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Романа Яремчука не врятував «Бенфіку» від поразки в матчі з «Порту».

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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