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Спорт

«Сльози щастя течуть на моє обличчя»: п'ятиразова чемпіонка світу народила первістка в 41 рік

16:19 6 січня 2022
Мішель Кван

П'ятиразова чемпіонка світу та дворазовий призер Олімпійських ігор з фігурного катання Мішель Кван уперше стала мамою у 41 рік. Найтитулованіша фігуристка США, котра має китайське коріння, народила дівчинку, якій дала ім'я Каліста Белль Кван.

Про найрадіснішу подію у своєму житті 9-разова чемпіонка США повідомила в Instagram, поділившись фото дівчинки і коротким кліпом, що демонструє живіт майбутньої мами, що збільшується під час вагітності.

«Я щаслива, і сльози щастя течуть на моє обличчя, коли я ділюся з вами новиною про народження Калісти Белль Кван! - написала Мішель Кван. — Я завжди хотіла бути мамою, і для мене вона — справжнє диво».

Хто батько дитини, Кван не повідомила. Відомо лише, що з 2013 по 2017 рік знаменита спортсменка була одружена з одним із керівників служби безпеки Білого дому Клеєм Пеллом.

У 2013--2017 роках Мішель була одружена з одним із керівників служби безпеки Білого дому

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу та Європи Ганна Безсонова показала свого «американського» сина.

Фото Instagram

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