Пеп Гвардіола, котрий втратив через ковід матір, заразився коронавірусом

Головний тренер лідера чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола, який втратив через ковід матір, здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Крім того, хворобу виявлено у помічника наставника «городян» Хуанми Лільо (ще раніше з тієї ж причини на карантин вирушили футболіст збірної України Олександр Зінченко та ще шість гравців команди).

Зрозуміло, що 50-річний Гвардіола не поїде з підопічними на виїзний матч Кубка Англії з «Суіндон Таун». Діями «МанСіті» у поєдинку 7 січня керуватиме Родольфо Боррель.

Нагадаємо, що 82-річна мати Пепа Гвардіоли померла від коронавірусу у квітні 2020 року. Сам іспанський фахівець ще раніше пожертвував на боротьбу з COVID-19 1 млн євро.

До речі, наставник «МанСіті» разом із «керманичем» збірною Італії Роберто Манчіні та коучем «Челсі» Томасом Тухелем претендує на звання найкращого тренера 2021 року за версією ФІФА. Ім'я переможця назвуть під час вручення премії The Best 17 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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