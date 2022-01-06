Шевченко переміг ковід і знову не програв із «Дженоа»: відеоогляд матчу серії А

Аутсайдер чемпіонату Італії «Дженоа», який очолює Андрій Шевченко, вдруге поспіль уникнув поразки в серії А.

Після мирного результату у грі з «Аталантою» (0:0) цього разу підопічні українського фахівця, який після зараження коронавірусом здав негативний тест і встиг повернутися на тренерську лаву, в гостях зіграли внічию з колишньою командою наставника «Шахтаря» Роберто де Дзербі Сассуоло" - 1:1 (Берарді, 55 — Дестро, 6).

Зазначимо, що після відкриття трансферного вікна генуезці, що опустилися в турнірній таблиці серії А на 19-у позицію, вже встигли посилити свій склад захисником швейцарського «Янг Бойз» Сільваном Хефті (відіграв повний матч проти «Сассуоло») та норвезьким гравцем оборони Лео Естигором, який був взятий в оренду у англійського «Брайтона».

До речі, один із конкурентів «Дженоа» у звітному турі розжився одразу трьома очками: «Кальярі» сенсаційно переміг у гостях «Сампдорію» — 2:1. А ось інший — «Спеція» — без Віктора Коваленка у заявці вдома поступився «Вероні» з ексдинамівцем Мігелем Велозу у складі — 1:2.

Становище аутсайдерів серії А: 16. «Венеція» — 17 очок (19 матчів); 17. «Спеція» — 16 (20); 18. «Кальярі» — 13 (20); 19. «Дженоа» — 12 (20); 20. «Салернітана» — 8 (18).

У наступному турі чемпіонату Італії підопічні Андрія Шевченка 9 січня прийматимуть на своєму полі одного з найголовніших своїх конкурентів у боротьбі за виживання «Спецію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дженоа» пробився до наступного раунду Кубка Італії.

Фото Twitter ФК «Дженоа»

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter