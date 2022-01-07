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Спорт

Гол українця Мілованова вибив із Кубка Іспанії учасника плей-оф Ліги чемпіонів: відео «гармати»

8:13 7 січня 2022
Богдан Мілованов проти Вільярреалу

23-річний захисник іспанського «Спортинга» з Хіхона Богдан Мілованов став героєм поєдинку 1/16 фіналу розіграшу Кубка короля, у рамках якого свій перший матч за мадридський «Реал» у нинішньому сезоні провів голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Клуб, який виступає в сегунді (другому за силою дивізіоні країни), приймав на своєму полі представника примери «Вільярреал», який в осінній частині сезону успішно виступив у груповому турнірі Ліги чемпіонів і тепер у 1/8 фіналу зіграє з туринським «Ювентусом».

Після «сухого» першого тайму статусніші гості вийшли вперед, але хіхонці змогли відігратися в середині другої 45-хвилинки, а під кінець основного часу взагалі забили переможний м'яч. Його автором став українець Мілованов, який підключився до атаки своєї команди по правому флангу та потужним ударом під поперечину з гострого кута приніс перемогу (2:1) та вивів «Спортинг» до 1/8 фіналу турніру.

Зазначимо, що це не перший гол у нинішньому сезоні для уродженця Луганська, який протягом усієї кар'єри виступає в Іспанії. Раніше українець забив у гостьовому матчі проти «Луго» у рамках сегунди, принісши своїй команді, у складі якої також виступає ще один наш співвітчизник Василь Кравець, нічию — 1:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер атак збірної України Роман Яремчук вдруге заразився коронавірусом.

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