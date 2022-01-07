Президент клубу УПЛ забив шикарний гол зі штрафного: момент потрапив на відео

Президент львівського «Руху» Григорій Козловський відзначився у традиційному різдвяному матчі зірок.

Пресслужба клубу УПЛ розмістила на сторінці у Instagram відео, на якому 50-річний функціонер блискуче виконав штрафний удар, спрямувавши м'яч точно у «дев'ятку». Варто зазначити, що ворота суперника захищав професіональний голкіпер — 26-річний ексворотар «Карпат», «Арсенала» та «Чорноморця» Роман Підківка, який перебуває у статусі вільного агента.

«А який ще президент клубу зможе повторити таке?» — запитують львів'яни. «Суркіс», — одразу реагують пыдписники, згадуючи, що бос «Динамо» з м'ячем теж «на ти».

Нагадаємо, що після першої частини сезону «Рух» посідає у турнірній таблиці чемпіонату України 11-е місце. А ось у турнірі резервістів львів'яни — лідери за втраченими очками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст забив переможний гол у ворота переможця Ліги Європи.

Фото ФК «Рух»

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