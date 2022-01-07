27.36 / 27.63 30.77 / 31.22
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Президент клубу УПЛ забив шикарний гол зі штрафного: момент потрапив на відео

12:09 7 січня 2022
Григорій Козловський

Президент львівського «Руху» Григорій Козловський відзначився у традиційному різдвяному матчі зірок.

Пресслужба клубу УПЛ розмістила на сторінці у Instagram відео, на якому 50-річний функціонер блискуче виконав штрафний удар, спрямувавши м'яч точно у «дев'ятку». Варто зазначити, що ворота суперника захищав професіональний голкіпер — 26-річний ексворотар «Карпат», «Арсенала» та «Чорноморця» Роман Підківка, який перебуває у статусі вільного агента.

«А який ще президент клубу зможе повторити таке?» — запитують львів'яни. «Суркіс», — одразу реагують пыдписники, згадуючи, що бос «Динамо» з м'ячем теж «на ти».

Нагадаємо, що після першої частини сезону «Рух» посідає у турнірній таблиці чемпіонату України 11-е місце. А ось у турнірі резервістів львів'яни — лідери за втраченими очками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст забив переможний гол у ворота переможця Ліги Європи.

Фото ФК «Рух»

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

олія

Українська соняшникова за 82, а оливкова з Італії за 90: в мережі обговорють «чудеса ціноутворення» на олію

пиріг

Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.