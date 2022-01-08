Зірковий одноклубник Зінченко таємно одружився з пишногрудою моделлю

Знаменитий футболіст «Манчестер Сіті» Ріяд Марез, який посів 20-е місце в опитуванні за «Золотий м'яч», таємно одружився з пишногрудою моделлю Тейлор Ворд, повідомляє видання The Sun.

30-річний одноклубник Олександра Зінченка та 23-річна студентка факультету моди вступили у законний шлюб відповідно до ісламських законів, одягнувшись на церемонію у біле. Під час служби подружжя тричі повторило слово «кубул», що означає «приймаю». Тепер на них чекає ще одне весілля у Великій Британії.

Володар Кубка Африки у складі збірної Алжиру та триразовий чемпіон англійської прем'єр-ліги у футболках «Лестера» та «Манчестер Сіті» Марез зробив пропозицію коханій після 16 місяців стосунків — під час відпочинку на грецькому острові Міконос у червні минулого року. У присутності батьків дівчини (мати Тейлор — зірка телесеріалу «Справжні домогосподарки Чешира») Ріяд подарував коханій обручку за 480 тисяч євро.

Видання зазначає, що пара вже майже рік живе в будинку, купленому за 2 млн фунтів стерлінгів (2,4 млн євро).

До речі, раніше Ріяд Марез уже був одружений. Його колишня дружина Ріта Джохал народила йому двох доньок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Барселони» Усман Дембеле одружився за мусульманським обрядом.

Фото Instagram

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