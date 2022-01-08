27.38 / 27.63 30.78 / 31.22
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Фатальний постріл: 19-річний чемпіон світу загинув на полюванні

14:45 8 січня 2022
Крістіан Гіллі

Один із найперспективніших у світі майстрів стендової стрільби, 19-річний чемпіон світу та Європи Крістіан Гіллі загинув внаслідок нещасного випадку, повідомляє Gаzzetta dello Sport.

Талановитий італієць разом з друзями полював у лісі в районі Пізи. Молоді люди весело проводили час, доки не сталася трагедія. Коли Крістіан нахилився взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт.

Друзі викликали «швидку», Гіллі прооперували у лікарні, проте поранення було надто серйозним, і спортсмен помер близько 10-ї години вечора.

«Навесні 2021 року Крістіан виграв „золото“ в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку у Хорватії, а у жовтні у Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу. Це непоправна втрата для всієї Італії», — заявив президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.

Крістіану Гіллі було 19 років

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 26-річний чемпіон України з боксу загинув під колесами трамвая.

Фото Instagram

321

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Найсмачніший закусочний пиріг від Людмили Борщ: ідеальний сніданок та відмінний перекус протягом дня

Вайкуле

Пугачова та Винокур схвалили: Лайма Вайкуле показала спадкоємницю, яку приховувала багато років

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.