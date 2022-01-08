Фатальний постріл: 19-річний чемпіон світу загинув на полюванні

Один із найперспективніших у світі майстрів стендової стрільби, 19-річний чемпіон світу та Європи Крістіан Гіллі загинув внаслідок нещасного випадку, повідомляє Gаzzetta dello Sport.

Талановитий італієць разом з друзями полював у лісі в районі Пізи. Молоді люди весело проводили час, доки не сталася трагедія. Коли Крістіан нахилився взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт.

Друзі викликали «швидку», Гіллі прооперували у лікарні, проте поранення було надто серйозним, і спортсмен помер близько 10-ї години вечора.

«Навесні 2021 року Крістіан виграв „золото“ в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку у Хорватії, а у жовтні у Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу. Це непоправна втрата для всієї Італії», — заявив президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.

Крістіану Гіллі було 19 років

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 26-річний чемпіон України з боксу загинув під колесами трамвая.

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