Фатальний постріл: 19-річний чемпіон світу загинув на полюванні
Один із найперспективніших у світі майстрів стендової стрільби, 19-річний чемпіон світу та Європи Крістіан Гіллі загинув внаслідок нещасного випадку, повідомляє Gаzzetta dello Sport.
Талановитий італієць разом з друзями полював у лісі в районі Пізи. Молоді люди весело проводили час, доки не сталася трагедія. Коли Крістіан нахилився взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт.
Друзі викликали «швидку», Гіллі прооперували у лікарні, проте поранення було надто серйозним, і спортсмен помер близько 10-ї години вечора.
«Навесні 2021 року Крістіан виграв „золото“ в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку у Хорватії, а у жовтні у Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу. Це непоправна втрата для всієї Італії», — заявив президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 26-річний чемпіон України з боксу загинув під колесами трамвая.
Фото Instagram321
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