13-річна українська чемпіонка Європи з боксу підірвала мережу своїм тренуванням (відео)

Юна українська боксерка Кіра Макогоненко, яка у серпні 2021-го завоювала «золото» на юніорському чемпіонаті Європи, вразила своїми навичками на тренуванні.

Харків'янка одночасно жонглювала двома м'ячиками, ритмічно відбивала невелику пневмогрушу — і при цьому балансувала на борді.

Умінням 13-річної спортсменки, яка має 154 тисячі підписників у Instagram, захоплюються і професіонали. Зокрема, ролик із тренуванням Кіри, яка виграла всі свої 57 поєдинків, проведених на рингу, запостили на офіційних сторінках у соцмережах стрімінгова платформа DAZN, телеканал ESPN Ringside, промоутерська компанія Top Rank, Всесвітня боксерська рада (WBC), а також ММА-промоушен One Championship.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на честь 18-річного українського призера чемпіонату світу Іллі Ковтуна назвали елемент у гімнастиці.

Фото Instagram Кіри Макогоненко

323

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter