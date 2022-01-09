Скандальному російському футболісту Кокоріну вручили в Італії «Золотий унітаз»

30-річний російський футболіст Олександр Кокорін, який відсидів у в'язниці понад рік, удостоєний сумнівного визнання в Італії.

Портал Calciobidone (у перекладі — «Футбольний унітаз») підбив підсумки щорічного голосування, в рамках якого на Апеннінському півострові традиційно обирають найгірших гравців за підсумками минулого року. Росіянину не виявилося рівних у номінації «Посміховисько» — за вихованця московського «Локомотива» проголосувало 53% уболівальників.

Зазначимо, що з моменту свого переходу з московського «Спартака» до «Фіорентини» у січні 2021-го Кокорін так і не зміг стати основним гравцем «фіалок», провівши за команду у всіх турнірах лише 9 матчів (лише один — в основному складі) та не забивши жодного м'яча.

Додамо, що тріумфатором антипремії «Золотий унітаз» став півзахисник туринського «Ювентуса» Аарон Ремзі, який перебрався на Апеннінський півострів із лондонського «Арсеналу» 2019-го. За підсумками опитування вболівальників футболіст збірної Уельсу визнаний найгіршим гравцем року — він набрав 23,58% голосів, випередивши Ведата Мурікі з «Лаціо» (22,54%) та свого одноклубника Артура Мело (15,75%).

Примітно, що лауреатами минулорічної премії стали півзахисник «Інтера» Кристіан Еріксен, який переніс клінічну смерть під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, а також колишній гравець донецького «Шахтаря» бразилець Дуглас Коста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко переміг COVID-19 та знову не програв із «Дженоа» в чемпіонаті Італії.

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