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Спорт

Рідкісний випадок: хокеїст НХЛ забив у свої ворота через весь майданчик

17:59 9 січня 2022
Овєчкін та Хагелін

Доволі рідкісний епізод стався в першому періоді матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) між «Міннесотою Вайлд» та «Вашингтон Кепіталз», у яких помер пес-талісман на прізвисько Ові.

За рахунку 2:0 на свою користь столична команда вирішила випустити замість воротаря польового гравця, щоб отримати чисельну перевагу за позиційної атаки. Ось тільки швед Хагелін, віддаючи пас назад на Овєчкіна, зробив це настільки незграбно, що шайба прокотилася поряд з ключкою росіянина та залетіла якраз у порожні ворота гостей.

Ця ситуація настільки деморалізувала хокеїстів «Вашингтона», що вони дозволили супернику в заключному періоді зрівняти рахунок (2:2), а потім і поступилися в серії булітів (0:2).

Зазначимо, що обидві команди, посідаючи п'яті місця в Західній та Східній конференціях, претендують на потрапляння до плей-оф, де відбуватимуться вирішальні баталії за Кубок Стенлі.

Рані «ФАКТИ» повідомляли, що хокеїст «Анахайм Дакс» Сонні Мілано забив шайбу зльоту після накидання від партнера.

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