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Спорт

Боксер із Росії впав у кому та помер після жорсткого нокауту на рингу

16:36 9 січня 2022
Боксер Арест Саакян

Трагедією завершився поєдинок у рамках боксерського турніру «Королі нокаутів», що проходив у Тольятті ще до Нового року, між росіянами Арестом Саакяном та Ігорем Семерніним.

Розв'язка бою настала у восьмому раунді. Після одного з ударів суперника уродженець Єревана, який представляв Новосибірськ, упав на канвас рингу, і арбітр зупинив поєдинок, присудивши перемогу Семерніну нокаутом.

Після надання на місці першої допомоги Ареста, який був непритомним, доставили до лікарні, де лікарі діагностували у нього набряк головного мозку та ввели в кому. Стан спортсмена був надзвичайно важким, лікарі не наважувалися давати жодних прогнозів. У підсумку через 11 днів після бою серце боксера не витримало.

Зазначимо, що Саакян провів за свою кар'єру 9 боїв, у яких здобув 6 перемог (5 із них — нокаутом) та зазнав трьох поразок. Остання з них виявилося фатальним…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер із Зімбабве помер після жорстокого побиття в рингу.

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