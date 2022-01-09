Гол плюс пас Малиновського допомогли «Аталанті» розгромити суперника в серії А: відеоогляд матчу

У неділю, 9 січня, у рамках 21 туру італійської серії А «Аталанта», у складі якої з перших хвилин вийшов українець Руслан Малиновський, грала на виїзді з «Удинезе».

Уже в першому таймі бергамаски забезпечили собі солідну перевагу, забивши три м'ячі бех відповіді у ворота суперника. У двох із них безпосередню участь узяв українець, який потрапив до символічної збірної серії А за підсумками 2021 року.

На 22-й хвилині, вже за рахунку 1:0 на користь гостей, Руслан пасом із центрального кола відправив у прорив Муріеля, той дійшов до штрафного майданчика та пробив точно в кут. А перед перервою вже відзначився й сам Малиновський, вдало зігравши на підбиранні у штрафному майданчику суперника після того, як удар партнера був заблокований захисниками.

Результативна передача Малиновського

Гол Малиновського

Після перерви підопічним Джан П'єро Гасперіні не склало особливих труднощів довести поєдинок до логічної перемоги, незважаючи на два пропущених м'ячі, — 6:2 на користь гостей.

Зазначимо, що Малиновський своїми результативними діями довів свою статистику за системою «гол+пас» у «Аталанті» до показника 46 балів (20 голів + 26 гольових передач, із них 6+2 у нинішньому сезоні), та гросмейстерську позначку «50» йому цілком до снаги підкорити вже нинішнього сезону.

Що стосується «Аталанти», то бергамаски, набравши 41 очко, утримують четверте місце в турнірній таблиці, що дає право наступного сезону виступати у груповому турнірі Ліги чемпіонів. При цьому команда Малиновського відстає від «Наполі», що йде третім, на два очки (маючи гру в запасі) та випереджаючи «Ювентус», що розташовується на п'ятому рядку, на шість балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський трьома мовами привітав усіх із Різдвом.

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